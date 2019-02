“Belg leeft gezond”, maar verliest levensjaren door zelfmoord, kanker en hartziekten

Algemeen beschouwd leeft de Belg gezond, maar hij of zij verliest levensjaren door onder meer zelfmoord, longkanker en hartziekten (bij mannen), en borstkanker, longkanker en zelfmoord (bij vrouwen). De Belg kan gezonder leven door minder tabaks- en alcoholgebruik, een betere voeding en meer fysieke activiteit. Dat blijkt uit het Health Status Report van Sciensano, het Belgisch instituut voor gezondheid.

Het is de eerste keer dat Sciensano zo’n grootschalig rapport opstelt. “Het unieke aan dit rapport is dat het de resultaten van verschillende studies combineert”, zegt Daisy Tysmans van Sciensano. “In het rapport combineren we bestaande gegevens in een waaier van indicatoren om in te kunnen schatten hoe goed we het doen in verschillende gezondheidsaspecten.” De wetenschappers verzamelden tal van resultaten van onder meer de Gezondheidsenquête, Statbel, de Voedselconsumptiepeiling en het Stichting Kankerregister.

België scoort beter dan het Europese gemiddelde. De onderzoekers maakten de vergelijking met de EU-15, de Europese landen die tussen 1995 en 2004 tot de Europese Unie behoorden. “Veel internationale studies vergelijken alle Europese landen met elkaar, wij wilden een vergelijking maken met landen die een gelijkaardige sociaal-economische situatie als België hebben. We zijn iets strenger in onze conclusies maar wel relevanter”, legt Devleesschauwer uit. Ons land scoort dus beter dan het EU-15-gemiddelde wat betreft subjectieve gezondheid, maar doet het iets slechter wat betreft levensverwachting.

“Op sommige vlakken scoren we echt niet goed”

“De Belgen zijn eerder gezond, maar op sommige vlakken scoren we echt niet goed”, legt Brecht Devleesschauwer, epidemioloog bij Sciensano, uit. “We scoren beter dan het Europese gemiddelde wat betreft subjectieve gezondheid, maar doen het iets slechter wat betreft levensverwachting.”

De Belgen verliezen voor hun 75ste veel levensjaren door zelfmoord, longkanker en coronaire hartziekten bij mannen, en borstkanker, longkanker en zelfmoord bij vrouwen. “Voorts zou de Belg baat hebben bij een gezonder gedrag, voornamelijk door minder tabaksgebruik, minder alcoholgebruik, een betere voeding en meer fysieke activiteit.”

Verschillen tussen regio’s

Volgens het rapport zijn er significante verschillen tussen de regio’s voor bijna alle onderzochte indicatoren. Over het algemeen zijn de Vlamingen iets gezonder dan de inwoners van Brussel en Wallonië. En er zijn ook belangrijke socio-economische ongelijkheden. Mensen met een hogere sociaaleconomische status (SES) leven langer. De kloof in levensverwachting (op 25-jarige leeftijd) tussen het hoogste en laagste opleidingsniveau is 6,1 jaar voor mannen en 4,6 jaar voor vrouwen.

Mensen met een hogere SES leven ook langer in goede gezondheid. De kloof in levensverwachting zonder beperkingen tussen het hoogste en laagste opleidingsniveau is 10,5 jaar voor mannen en 13,4 jaar voor vrouwen.

Het Health Status Report is er gekomen op vraag van federaal minister van Volksgezondheid Maggie De Block. “Dankzij deze tool hebben we nu een zicht op de gezondheidstoestand van de Belgen. De permanente opvolging zal ons in staat stellen om een gezondheidsbeleid te bepalen dat beantwoordt aan de huidige noden”, aldus De Block.