Voorzitter Roger Lambrecht na onthullingen over ex-trainer Peter Maes: “Bij Lokeren zit geen frank zwart geld”

Lambrecht bekijkt met zijn advocaten of hij kan reageren. Foto: was

Op je 87ste tekst en uitleg moeten geven bij het ­parket, terwijl je club aan de rand van de degradatie bengelt, je zal ­dezer dagen maar Roger Lambrecht heten. Al houdt de sportieve malaise de Lokeren-voorzitter toch meer uit zijn slaap dan een ­onderzoek naar fiscale fraude.

LEES OOK. De ‘propere handen’ van Roger Lambrecht, de miljonair die nog in Belgische franken rekent (+)

Spijtoptant Dejan Veljkovic onthulde tijdens meer dan honderd uur aan verhoren de afgelopen maanden zijn volledige zwarte boekhouding. Met ex-trainer Peter Maes praatte hij een eerste grote naam aan de galg. Maes, blijkt uit mails en telefoontaps, zou als trainer van Lokeren net geen half miljoen euro extra in het zwart zijn uitbetaald.

“Mijn gezondheid kan beter en dit doet er geen goed aan”, zuchtte Lambrecht. “Ik ben nog eens ondervraagd over de betalingen aan Peter Maes. Maar daar zit geen frank in het zwart bij, hè. Hoe Peter dat regelde met zijn zaakwaarnemer, dat weet ik natuurlijk niet en dat is mijn probleem ook niet. Ik vind het wel straf dat ik lees dat er ­zakken zwart geld op Lokeren te vinden zijn. Ik bekijk met mijn advocaten hoe we hier op kunnen reageren.”