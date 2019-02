Kan Club Brugge voor het eerst in 21 (!) jaar nog eens winnen op Anderlecht? “Nu of nooit” versus “Na Salzburg niet”: onze voetbalredactie is verdeeld

Met Anderlecht-Club Brugge staat er zondagmiddag een onvervalste topper op het programma. Wij brachten de voetbaljournalisten van Het Nieuwsblad voor de camera voor een vooruitblik. Kan Club Brugge voor het eerst in 21 (!) jaar nog eens winnen op Anderlecht? “Meer dan ooit heb ik het gevoel van nu of nooit voor Club, ik heb het gevoel dat het nu gaat gebeuren”, aldus Chef Voetbal Ludo Vandewalle. Maar niet iedereen is het daarmee eens...

21 jaar, zo lang is het geleden dat Club Brugge nog eens kon winnen op het veld van Anderlecht. Kan blauw-zwart (eindelijk) een vervolg breien aan die 19 september 1998?

“Toen ik Club Brugge vorige week bezig zag, dacht ik dat het moment om Anderlecht te kloppen was aangebroken. Maar door die nederlaag in Salzburg wordt het toch weer niet evident”, aldus Anderlecht-watcher Jürgen Geril. “Die reeks werkt ook psychologisch, hé. Dat speelt mee, dat kruipt in het hoofd bij beide ploegen. Het publiek zal zich ook nog eens kunnen opladen voor deze topper, na de gelatenheid van de voorbije weken.”

“Anderlecht is Salzburg niet”

Anderlecht kan zich vooral optrekken aan de zege op Antwerp, waardoor Play-off 1 nu toch weer wat dichterbij komt. “Maar die overwinning tegen Antwerp moeten we toch relativeren”, weet Chef Voetbal Ludo Vandewalle. “Club Brugge heeft al vaker getoond dat ze kunnen rechtstaan. En dat ze goede wedstrijden kunnen spelen, dat heb ik bij Anderlecht nog altijd niet gezien. Die zege op Antwerp mag dan wel een opsteker zijn, ik vrees dat het niet genoeg zal zijn.”

“Bij Club beseffen ze ook maar al te goed dat dit Anderlecht Salzburg niet is”, weet West-Vlaming Frank Buyse. “Anderzijds is er toch wel een defensief probleem bij Club.”

Vraag is of de spitsen van Anderlecht die defensie zullen kunnen verontrusten. “Volgens mij is het tijd om te veranderen”, aldus Geril. “Het werkt niet altijd met Santini vooraan: de aanvallen zijn vaak te stereotiep. Misschien is Anderlecht wel gebaat met meer beweging en variatie voorin, dus waarom niet met Bolasie als diepe spits en Amusu eventueel op links voor meer creativiteit? Ook al is Bolasie eigenlijk een flankaanvaller.”

“Misplaatst van Leko”

De druk op Club is ook groot na de uitspraken van coach Ivan Leko na de gewonnen topper tegen Genk die stelde dat ze getoond hadden “de best voetballende ploeg” te zijn. “Dat was toch wat misplaatst”, vindt Buyse. “Ze hebben nu 10 punten minder dan vorig jaar, maar ook hun voetbal is minder. Ze zijn nu te wisselvallig.”

Comeback à la Standard?

Voorts ging het nog over het ontbreken van een spitsentrainer in België, hoe Kums al werd geholpen door Zetterberg, of Club al dan niet moet roteren, wat we van toptalent Verschaeren mogen verwachten en of we in een comeback à la Standard mogen geloven van Anderlecht in de play-offs. En werd er uiteraard nog een pronostiek gegeven.

“Voor AA Gent wordt Play-off 1 niet gemakkelijk”

Met naast Anderlecht-Club Brugge ook AA Gent-Standard, Genk-Antwerp en STVV-Charleroi staat er een ongemeen spannende speeldag voor de deur in de Jupiler Pro League. Eentje die de strijd om Play-off 1 wel eens in een beslissende plooi zou kunnen leggen. Wie valt uit de boot? “Voor AA Gent wordt het niet gemakkelijk”, vreest zelfs Gent-watcher Michaël van Damme.

STVV heeft blijkbaar een streepje voor onder meer door zijn stilstaande fases, van Antwerp mogen we toch stilaan wat mooier voetbal verwachten en Anderlecht zit in poleposition omdat het kan rekenen op een makkelijk(er) programma. En Standard? “Die doen nog mee voor de titel”, weet Vandewalle.