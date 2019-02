Zeventien mensen sterven in India na drinken van illegale alcohol

Minstens 17 mensen die werkten op een theeplantage zijn in de noordoostelijke staat Assam om het leven gekomen na het drinken van illegaal gestookte alcohol. Dat blijkt vrijdag uit officiële bronnen.

De slachtoffers consumeerden de drank op de plantage in het Golaghat-district donderdagavond, zei de lokale politiechef Pushpraj Singh. De slachtoffers zijn 12 vrouwen en 5 mannen. De giftige alcohol bevatte methanol, dat dodelijk is wanneer het geconsumeerd wordt in grote hoeveelheden. Vier van de 18 anderen die naar het ziekenhuis werden gebracht, zijn er ernstig aan toe.

De illegale drankhandel gedijt goed in India omdat die veel goedkoper is dan commercieel geproduceerde alcohol. De drank bevat echter vaak grote hoeveelheden methanol, een giftige chemische stof die onder meer gebruikt wordt in antivries.

De autoriteiten voerden raids uit op verschillende cafés in de buurt om na te gaan waar de drank geproduceerd en verkocht werd.

Sterfgevallen door illegale alcohol zijn schering en inslag in India. Minder dan twee weken geleden stierven in de noordelijke staat Uttar Pradesh meer dan honderd mensen nadat ze giftige alcohol hadden gedronken.