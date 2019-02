Zes maanden cel geëist voor lasser die achterstallig loon ging opeisen met een BB-gun: “Ik schiet je een kogel door het hoofd”

Opglabbeek / Bree - Een 36-jarige lasser uit Oudsbergen hangt een gevangenisstraf van zes maanden en een boete van 1.200 euro omdat hij na zijn ontslag achterstallig loon ging opeisen met een BB-gun.

De man moest zich vrijdagmorgen in de eerste zitting van de nieuwe snelrechtkamer in de rechtbank van Tongeren komen verantwoorden voor de bedreiging en het bezit van een wapen zonder vergunning. De man werd vorig jaar nadat hij een fout had gemaakt bij het lassen van een staalconstructie, ontslagen door de zaakvoerders van een firma die staalconstructies maakt in Bree.

Op 15 maart trok hij een eerste keer terug naar de firma om zijn achterstallig loon op te eisen. Hij liet toen ontvallen dat hij de volgende dag zou terugkomen en de zaakvoerders “een kogel door het hoofd zou schieten” als hij zijn geld niet zou krijgen.

Maar omdat de man onder schuldbemiddeling stond, mochten de zaakvoerders hem niet rechtstreeks betalen. Toen ze dit de man de dag erop zeiden, ging hij naar buiten om een BB-gun uit zijn auto te halen. Enkele collega’s konden hem stoppen. Een politiepatrouille vond het geweer in de auto van de man.

Volgens de advocaat van de zaakvoerders was de bedreiging voor hen een traumatische ervaring tijdens een moeilijke periode na enkele sterfgevallen. De beide zaakvoerders vroegen een morele schadevergoeding van 1.000 euro. Het vonnis volgt op 22 maart.