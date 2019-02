Hond die vermist raakte na verwoestende bosbrand 101 (!) dagen later herenigd met baasjes

Kingston stonk uren in de wind, maar dat deerde de Ballejo’s niet. Hun trouwe viervoeter was terug thuis, dat is al wat telt. Foto: AP

Kingston, een 12-jarige Akita, die vermist raakte tijdens de verwoestende bosbranden in Californië, is na 101 dagen terug thuis. De hond stonk uren in de wind, vermoedelijk jaagde Kingston op stinkdieren om te overleven.

Het klinkt als een Disney-film, maar is voor een Amerikaans gezin is het werkelijkheid geworden: 101 dagen nadat hun hond, Kingston, wegliep tijdens de Camp Fire-bosbranden in Californië, is hun trouwe viervoeter terug thuis.

Terwijl het gezin Ballejo aan het vluchten was voor het verwoestende Camp Fire sprong de 12-jarige Akita (het ras van de hond nvdr.) uit de laadbak van hun pick-uptruck. Angstig stormde hij weg, al snel vreesden de Ballejo’s het ergste. Eens ze zelf in veiligheid waren, deelde het gezin flyers en posters uit in de hoop Kingston terug te vinden. Ze namen ook contact op met de lokale asielen. Afgelopen weekend werd het dier gespot op beelden van een bewakingscamera. Een hondenvanger zette daar enkele vallen uit en kon Kingston klissen.

“Toen ik dit hoorde, ben ik in tranen uitgebarsten”, vertelt Gabriel Ballejo aan AP. “Ik ben zo trots op hem, ik kan dit niet geloven. Hij is een echte overlever.” Kingston stonk na zijn 101 dagen omzwerven uren in wind. Vermoedelijk heeft hij al die tijd op stinkdieren gejaagd om te overleven. Thuis werd hij vaak ingezet om ongedierte (en ook stinkdieren) te bestrijden. Meerdere douches en shampoobeurten later stonk Kingston nog uren in de wind, maar dat deerde de Ballejo’s niet: hun beste vriend was terug thuis.

De Akita is een Japans hondenras. Aanvankelijk dienden ze vooral voor de jacht op groot wild, maar tegenwoordig dienen ze veelal als gezelschaps- of waakhond. Het ras staat bekend om hun koppig en soms dominant karakter, maar evengoed om hun fenomenale trouw aan hun gezin.