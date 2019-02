“Zwarte weduwe van de jihad” Malika El Aroud mag naar Marokko worden uitgewezen

Malika El Aroud mag naar Marokko, haar land van afkomst, worden uitgewezen. Dat heeft de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV) vrijdag beslist. De “zwarte weduwe van de jihad” is in België veroordeeld voor terroristische activiteiten en haar Belgische nationaliteit is haar ontnomen.

Volgens de rechters heeft ze niet aangetoond dat ze in Marokko een risico loopt op marteling, of op onmenselijke of vernederende behandeling. Nog volgens de RVV heeft ze ook niet bewezen dat ze een privéleven in België heeft. Naast haar dochter heeft ze geen andere familie. Ze mag dus naar haar land van afkomst worden uitgewezen.

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen bevestigde eind januari nog dat ze is uitgesloten van het statuut van vluchtelingen en ook geen subsidiaire bescherming krijgt.

Malika El Aroud is de weduwe van de man die de Afghaanse krijgsheer Ahmed Shah Massoud doodde in een zelfmoordaanslag twee dagen voor 9/11. El Aroud werd in 2010 veroordeeld tot acht jaar cel omdat ze deel uitmaakte van een Brusselse terroristische cel. De Belgische nationaliteit werd haar ontnomen.