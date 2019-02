Dertiger riskeert internering voor dodelijke slagen in Hasselts café: “Geef me maar vijf jaar cel”

Eliksem / Hasselt - De openbare aanklager in de Hasseltse correctionele rechtbank heeft vrijdag de internering gevorderd voor een 35-jarige man uit Landen, die zich moest verantwoorden voor een dodelijke schermutseling op café in Hasselt.

Op 3 november 2017 sloeg hij wild om zich heen in café Bij Mij. De 53-jarige Pascal Hendrix uit Zonhoven, die als ober in het café werkte, kreeg een vuistslag maar maakte een ongelukkige val. Hij kwam met het achterhoofd hard tegen de grond of een kastje terecht. De vijftiger overleed enkele dagen later aan een schedeltrauma.

Naar eigen zeggen was de dertiger geprovoceerd door een vrouwelijke klant, die met hem discussieerde. “Ik ben langs achter aangevallen. Ik heb toen iedereen een slag gegeven, die ongeveer een meter rond mij stond. Het was niet mijn bedoeling dat iemand zou sterven. Ik wil me excuseren bij zijn familie. Ik zit nu wel al vijftien maanden in de gevangenis”, aldus de beklaagde, die een internering niet ziet zitten. Een gerechtspsychiater sprak van hallucinaties en een psychotische stoornis. “Dan beland ik in een vergeetput. Geef me maar vijf jaar cel of de straf die u meent mij te moeten geven,” zei de dertiger.

Y. B. was die dag een eerste keer in café Bij Mij geweest. Hij had 15 pinten, een shot tequila gedronken en twee trekken van een joint genomen. Toen hij een tweede keer terugkeerde, kreeg hij discussie met een vrouw, waarna hij de slagen uitdeelde. Nadien in het politiecommissariaat was hij nog agressief.

“Deze man hoort stemmen, heeft grootheidswaanzin en heeft een psychotische stoornis”

Volgens het openbare ministerie was de man al sinds zijn dertiende bezig met drugs. Beklaagde werd omschreven als een polytoxicomaan. De man vertelde dat hij van zichzelf verschoten was en dat hij nooit eerder agressief was. De procureur haalde het verslag van de gerechtspsychiater aan. “Deze man hoort stemmen, heeft grootheidswaanzin en heeft een psychotische stoornis. Als de rechtbank meent dat internering niet aan de orde is, vorder ik een gevangenisstraf van vijf jaar met eventueel deels uitstel en probatie-maatregelen”, zei de procureur, die eraan toevoegde dat beklaagde niet de bedoeling had iemand te doden maar dat de slagen wel een dramatische afloop kenden. Van uitlokking was volgens het parket geen sprake.

“Deze man komt hier zeggen dat hij al vijftien maanden in de cel zit, maar door hem ligt mijn broer nu wel onder de grond”, zei een zus van het slachtoffer, die zich burgerlijke partij stelde, net als andere familieleden, de café-uitbater en de vrouw met wie Y. B. het aan de stok kreeg.

“Client is geen grote babbelaar. Hij wilde zich onttrekken aan de discussie en trok naar de rokersruimte. Zij is hem achterna gegaan en is dan beginnen roepen en tieren. Zij heeft cliënt geprovoceerd. De afloop was rampzalig. Cliënt voelt er zich verschrikkelijk slecht over. Ik verzet me tegen een internering. Hij gaat helemaal niet de hulp krijgen die hij verwacht. Hij zal in de gevangenis van Merksplas worden opgesloten, maar dat is een vergeetput. Ik vind het onmenselijk hieraan mee te werken. Ik vraag hem een straf met uitstel op te leggen met voorwaarden”, pleitte advocate Sophie Keytsman. Vonnis op 22 maart.