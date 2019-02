Vossen gaan elkaar te lijf in Kessel-Lo: “Behoorlijk pittig duel”

Leuven -

Er zijn twee vossen gefilmd in de Zavelstraat in Kessel-Lo, vlakbij Leuven. De dieren gingen met elkaar in duel en dat ging er behoorlijk pittig aan toe. De wildcamera betrapte eerder ook al marters, egels en andere vossen, maar het is de eerste keer dat de dieren elkaar zo voor het oog van de camera te lijf gaan.