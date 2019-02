30 maanden cel voor mensensmokkel met getakelde Jaguar

Brugge - Een 43-jarige Iraanse mensensmokkelaar is vrijdag door de Brugse strafrechter veroordeeld tot 30 maanden gevangenisstraf, waarvan een jaar met uitstel. In zijn getakelde Jaguar werd in de haven van Zeebrugge een Irakees aangetroffen. Voor het bezit van heroïne kreeg Amir H. drie maanden effectieve celstraf.

Op 15 november wilde de beklaagde met zijn Jaguar inschepen op een ferry richting het Verenigd Koninkrijk. De wagen van de Iraniër stond in panne en was daarom door een Franse takelwagen naar de haven gebracht. Bewakingsagenten vertrouwden het zaakje niet en verwittigden de scheepvaartpolitie. In de koffer van de wagen werd onder een deken inderdaad een Iraakse migrant ontdekt. Het slachtoffer was al in de buurt van het Noord-Franse Duinkerke in het voertuig verstopt.

Volgens de procureur toonde telefonie-onderzoek duidelijk aan dat de beklaagde zich bezighield met mensensmokkel. Twee weken voor zijn arrestatie had de Iraniër bijvoorbeeld al eens de nacht doorgebracht in een hotel in Zeebrugge. Hij was toen in het gezelschap van zijn dochter en van een onbekende jongeman.

De beklaagde woont zelf al sinds 2001 in het Engelse Sheffield. Hij verklaarde altijd dat hij uit liefdadigheid handelde. “Bij Koerden speelt dat echt wel een rol, mijn cliënt zet zich ook al meer dan twintig jaar in voor de Koerdische onafhankelijkheid”, pleitte zijn advocaat Nadia Lorenzetti. De heroïne zou gediend hebben als pijnstiller voor zijn nierproblemen. De verdediging vroeg om een straf met uitstel op te leggen.

Naast de gevangenisstraffen kreeg Amir H. ook een geldboete opgelegd van 8.000 euro, waarvan 2.000 euro met uitstel. Zijn Jaguar werd verbeurd verklaard.