Anderlecht-coach Rutten kreeg genoeg signalen over belang van topper tegen Club Brugge: “Maar 10-0 zoals in Nederland wordt het niet”

Zondagmiddag krijgt Anderlecht het bezoek van aartsrivaal Club Brugge. Na de deugddoende zege op Antwerp én de zware nederlaag van blauw-zwart in de Europa League leeft de hoop in Brussel om de ongeslagen reeks van 21 jaar in eigen huis nog wat langer te maken. “Ik krijg genoeg signalen uit mijn omgeving over het belang van deze wedstrijd”, aldus coach Fred Rutten. “Het is Barcelona-Real Madrid, Ajax-Feyenoord,... Dat zegt genoeg.”

Anderlecht Anderlecht Club Brugge Club Brugge Kan Club Brugge voor het eerst in 21 (!) jaar nog eens winnen op Anderlecht? “Nu of nooit” versus “Na Salzburg niet”: onze voetbalredactie is verdeeld

De geblesseerden Trebel en Dimata zijn al zeker out voor de topper van zondag. Over de toestand van de spits en eventuele beschikbaarheid later was er alweer “geheimhoudingsplicht”, maar toch was coach Fred Rutten goedgezind.

“Wij zijn Anderlecht”

Gezien de stand en de prestaties op het veld, zou Club Brugge als favoriet naar voor kunnen worden geschoven. Toch lijkt Rutten niet meteen van plan zich in te graven. “Noem het Nederlandse arrogantie maar ik ga toch altijd uit van het principe “wij zijn Anderlecht”. Zoals altijd vind ik dat we eerst van onze eigen kracht moeten uitgaan, maar uiteraard gaan we ook dingen gebruiken uit de sterke/zwakte analyse van de tegenstander. Waar wij hen pijn kunnen doen, moeten we dat ook doen. Maar of ik tevreden zou zijn met een gelijkspel? Daarvoor moet je kijken naar het wedstrijdverloop, als vertrekpunt gaan we echter altijd voor de drie punten.”

“Ik zeg het al weken maar dit is gewoon één van de vele finales die ons nog resten om Play-off 1 te halen. Wij moeten er gewoon opnieuw 100 procent voor gaan. Want als we dat niet doen, komen we in de problemen. Er zijn nog vier wedstrijden waarin we moeten tonen dat we een plek bij de top zes verdienen.”

“Ook nieuwkomers werden al geïnformeerd door medespelers”

Uiteraard werd Rutten ook geconfronteerd met de zegereeks van Anderlecht tegen Club. Al 21 jaar zijn de Brusselaars in eigen huis ongeslagen tegen de aartsrivaal. “Dat moet je me niet vertellen!”, lacht de Nederlander. “Nee, veel mensen hebben het me al gezegd. (ironisch) Wellicht zal ik er vannacht niet van kunnen slapen...”

“Weet je, met het verleden win je niets, maar het belang van deze topper is duidelijk. Ook de nieuwkomers werden al geïnformeerd door hun medespelers. En ikzelf merkte het al op de administratie in Neerpede dat deze wedstrijd toch wel echt moet gewonnen worden. Ik krijg genoeg signalen uit mijn omgeving. Het is Barcelona-Real Madrid, Ajax-Feyenoord,... Dat zegt genoeg.”

“10-0 wordt het deze keer wel niet”

Toeval wil dat Rutten in Nederland zo’n topper met PSV tegen Feynoord in 2010 wist te winnen met... 10-0!

“Zo’n vaart zal het nu niet lopen”, lacht Rutten. “Soms heb je zo’n dag, dat gebeurt nog niet eens één keer om de 25 jaar... Toen viel alles in zijn plooi en de goden waren ons toen welgezind. Mijn Braziliaan (Jonathan Reis, red.) was in topvorm en we vielen tegen tien man. Bij 5-0 kon ik mijn spelers zelfs niet tegenhouden. Dat was een raar fenomeen. We hebben toen wel geschiedenis geschreven maar nogmaals: het verleden telt niet, het is ook al lang geleden.”

“Dubbel gemotiveerde tegenstander”

Uiteraard volgde Rutten ook Club Brugge en Genk in de Europa League. Toch ziet hij daar geen voordeel in voor de topper van zondag: “Na zo’n nederlaag mag je een erg gemotiveerde tegenstander verwachten, ze zullen met het mes tussen de tanden spelen.”

“Maar ik vond het vooral jammer voor het Belgisch voetbal. Club had ook eerst kunnen scoren hé, dan had het anders kunnen lopen. Maar die 4-0 had ik ook niet verwacht, zeker niet na de eerste wedstrijd.”