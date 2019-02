Christophe (17) werd door zijn vader ontvoerd naar Madagaskar. Na vijf jaar is hij terug thuis: “Ik nam drugs, mijn zus raakte zwanger”

De 17-jarige Christophe uit Luik is na vijf jaar terug thuis nadat hij met zijn vader en zus richting Madagaskar trok. De jongeren zouden na drie maanden terugkeren naar hun doofstomme moeder, maar dat gebeurde niet. De twee tieners werden straatverkoper, hun leven werd een hel. Toen hun verhaal aan het licht kwam en viraal ging op sociale media, kon de jongen met Belgische hulp terug naar huis komen, aldus Franstalige media.

De ouders van Christophe en Sophie gingen uit elkaar toen de kinderen nog klein waren. Toen hun vader via sociale media in contact kwam met een vrouw uit Madagaskar, en vervolgens tot over zijn oren verliefd op haar werd, volgden de tieners hun vader gedwee voor een bezoek aan de paradijselijke plek. Madagaskar, het op drie na grootste eiland ter wereld, klonk best aanlokkelijk. En de twee wilden wel even weg uit België, even weg van hun doofstomme moeder. Na drie maanden zouden ze terugkomen om permanent bij haar in te trekken, in de Luikse gemeente Amay. Maar de kinderen van de vrouw kwamen nooit terug.

Straatverkopers

De vader ging samenwonen met zijn nieuwe vriendin. Werken deed hij niet. “Mijn vader is werkonbekwaam als gevolg van een ernstig ongeval”, zegt Christophe aan RTL. “Op Madagaskar kreeg hij echter geen financiële steun meer vanuit België. Zodra zijn nieuwe vriendin dat door had, werd ons leven een hel.” De twee kinderen werden plots verplicht om voor het inkomen te zorgen. Terugkeren naar huis zat er niet meer in.

Foto: Liesbeth Boel

Voor ze het goed en wel beseften, werden de twee bekende inwoners in Majunga, een provincie in het westen van het land. Een attractie zelfs. De jonge vahaza, Malagassisch voor witte mensen, waren immers de enige buitenlanders die zich mengden tussen de andere, lokale straatverkopers. Aan de rand van het strand verkochten ze zelfgemaakte wafeltjes en andere hapjes.

Een opleiding hebben Christophe en Sophie sinds hun vertrek uit België nooit meer genoten. “Ik raakte aan de drugs. Mijn zus werd verliefd op een lokale jongen en werd zwanger”, klinkt het.

Terug in België

Pas toen het verhaal circuleerde op sociale media en werd opgepikt door enkele hulpvaardige Belgen, kwam er schot in de zaak. Afgelopen week werd Christophe eindelijk terug naar huis gerepatrieerd, terug naar zijn moeder. Zijn zus Sophie bleef in Madagaskar.

Buitenlandse Zaken is op de hoogte van de zaak. Waarom de zus Sophie niet meegekomen is naar België, is niet duidelijk. Mogelijk heeft haar leeftijd er iets mee te maken: ze is 19 jaar oud en dus volwassen. Haar kindje voedt ze alleen op.