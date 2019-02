Prachtige foto’s van wolf in Hoge Venen: “Hij was te druk op jacht om zich met mensen bezig te houden”

Er wordt al maanden gepraat over een wolf in de Hoge Venen, maar dankzij een fotograaf die aangesloten is bij het Waalse Réseau Loup kon het bestaan van het dier bevestigd worden. De man slaagde erin om enkele prachtige beelden te maken van de Waalse wolf.

In juni vorig jaar werden de eerste bewijzen van een wolf in de Hoge Venen gevonden. Er werd een DNA-onderzoek uitgevoerd en inderdaad: de wolf was er, en stamde af van Duitsland. Waarom hij naar ons land kwam, is niet duidelijk, maar dat hij er is, is zeker.

Na die eerste waarneming werd het echter stil. Maandenlang leek de wolf verdwenen te zijn, tot nu. Roger Herman van het Waalse Réseau Loup kon het dier prachtig op beeld vastleggen. De wolf lijkt

Foto: Roger Herman - Reseau Loup

bijna voor hem te poseren, maar niets is minder waar volgens Roger: “Het dier lijkt in goede gezondheid, maar was duidelijk te druk bezig een spoor te volgen om zich te laten afleiden door de aanwezigheid van een mens.”

“De foto’s zijn van een dergelijke kwaliteit dat ze geen twijfel laten over de soort van het dier. De wolf is op Europees niveau beschermd. Hij vormt trouwens geen enkel gevaar voor de veiligheid van mensen.”

Foto: Roger Herman - Reseau Loup