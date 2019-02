Alexander D. blijft in de cel voor vier moorden

Gistel / Gent - De verdachte van de drievoudige moord in Moere en een moord in Sint-Amandsberg blijft twee maanden langer in de cel. Dat heeft de raadkamer in Brugge vrijdagochtend beslist.

Op dinsdagavond 25 juli 2017 trok Alexander D. naar de woning van zijn 18-jarige ex-lief Maïlys Descamps in Moere. Daar bracht hij zijn ex-vriendin en haar grootouders met messteken om het leven. Alexander D. ontsnapte en werd pas een dag later in een supermarkt in het centrum van Oostende bij toeval ingerekend.

Ondertussen was aan het licht gekomen dat de verdachte ook in aanmerking kwam voor de moord op een 39-jarige fotograaf. Die was op dinsdagochtend dood aangetroffen bij zijn woning in Sint-Amandsberg. Maïlys had meermaals voor de fotograaf geposeerd. Enkele dagen na zijn aanhouding bekende Alexander D. de vier moorden. Na de bekentenissen werd het Gentse dossier vrij snel naar Brugge overgeheveld.

De speurders zijn momenteel bezig met het moraliteitsonderzoek, onder andere door Nederlandse en Duitse familieleden van de beklaagde te verhoren. Het is voorlopig ook nog wachten op de bevindingen van de gerechtspsychiaters.