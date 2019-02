Migranten krijgen 30 maanden cel voor gewelddadige diefstallen

Knokke-Heist / Oostende - De Brugse strafrechter heeft vrijdag drie vluchtelingen zonder papieren veroordeeld tot 30 maanden effectieve gevangenisstraf voor hun aandeel in gewelddadige diefstallen in Heist en Oostende. Voor de Irakees Farman K. (33) had het openbaar ministerie in totaal 40 maanden effectief gevorderd.

Op 8 september merkte een 68-jarige Oostendenaar dat hij bij het verlaten van de tram in Heist werd achtervolgd. Faras M. en Farman K. eisten geld, maar waren blijkbaar niet tevreden met de vijf euro van het slachtoffer. De Oostendenaar kreeg meerdere slagen en schoppen, waarbij zijn oogkas gebroken werd. Uiteindelijk maakten de verdachten zijn gsm buit. Faras M. werd op 14 september ingerekend na een inbraakpoging in twee strandcabines in Zeebrugge.

In het Oostendse Maria Hendrikapark werd op 18 oktober een 43-jarige man overvallen door een groepje migranten. Ook deze keer werd heel wat geweld gebruikt om de gsm en de portefeuille van het slachtoffer te stelen. Even later werden met Mohammad K. en opnieuw Farman K. twee verdachten opgepakt. Dankzij een vingerafdruk kon het duo ook gelinkt worden aan een woninginbraak in februari 2018 in Gistel.

De verdediging legde uit dat de beklaagden door hun illegaal verblijf geen eten en geen onderdak hadden. De transmigranten zouden van plan zijn om na hun gevangenisstraf zo snel mogelijk België te verlaten. Hun advocaten vroegen tevergeefs om een deel van de straf met uitstel op te leggen.