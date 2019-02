Vorig jaar nog 1,4 miljoen telefoonboeken verspreid in België (en geen plannen om er mee te stoppen)

Vorig jaar zijn er in België nog 1,4 miljoen telefoonboeken verdeeld. Dat zegt uitgever FCR Media. Hoewel dat bedrijf sterk inzet op digitale platformen, heeft het geen plannen om de verdeling van de boeken stop te zetten. In Frankrijk is die beslissing bijvoorbeeld wel al gevallen.

In België zijn vorig jaar 1,4 miljoen telefoonboeken verdeeld, zegt FCR Media. De witte en gouden gids zijn inmiddels samengevoegd tot één gids. Vroeger kreeg iedereen die over een vaste telefoonlijn beschikte een telefoonboek, maar onder minister van Vereenvoudiging Vincent Van Quickenborne veranderde dat: sinds 2011 krijgen enkel mensen die zich er zelf voor inschrijven nog jaarlijks een gids aan huis geleverd.

“Er zijn geen concrete plannen om volledig te stoppen met de papieren boeken”, zegt Maja Van der Borst van FCR Media. “We blijven wel inzetten op goudengids.be, dat net een fikse opknapbeurt heeft ondergaan.” De digitale versie van de gids krijgt volgens haar elke maand meer dan 4,5 miljoen bezoekers. “Daarmee vergeleken zijn de 1,4 miljoen papieren gidsen per jaar peanuts.”

Frankrijk

De uitgever van telefoongidsen in Frankrijk, SoLocal, heeft vrijdag bevestigd dat hij eind dit jaar wel helemaal stopt met de verdeling van witte gidsen, met telefoonnummers van particulieren, en eind 2020 met de verdeling van de Pages Jaunes, een gids met gegevens van ondernemingen.

Internet is zo algemeen beschikbaar geworden dat de boeken hun relevantie verloren hebben, stelt het bedrijf. Dit jaar werden in Frankrijk nog 9 miljoen gidsen verspreid. In 2007 waren het er nog 57 miljoen. Vorig jaar kondigde SoLocal aan 1.000 van zijn 4.500 arbeidsplaatsen te willen schrappen.