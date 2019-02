"Ja, we rennen hier soms achter een bal of doen trucjes voor een koekje." Nee, onze reporter bevindt zich niet op de hondenweide in de buurt. Wel in Antwerpen, waar dit weekend de tiende editie van de Leatherpride plaatsvindt. De wat? De gay pride, zeg maar, maar dan voor iedereen die zich met leder en andere fetishes bezighoudt.