PS-burgemeester die mee betoogde tegen komst van Theo Francken krijgt “500 haatmails”, Elio Di Rupo neemt het voor haar op

Muriel Targnion (PS), burgemeester van Verviers, die mee betoogde tegen de komst van Theo Francken (N-VA) in haar gemeente heeft naar eigen zeggen al 500 haatmails ontvangen. Dat ze schouder aan schouder stond met de manifestanten kon op weinig begrip rekenen van het N-VA-kopstuk. PS-voorzitter Elio Di Rupo neemt het nu voor haar op: “Laten we de rollen niet omdraaien, het is normaal dat mensen betogen als Theo Francken komt. De burgemeester is verantwoordelijk voor de veiligheid, maar ze mag wel degelijk betogen”, zegt hij aan La Libre.

De komst van Theo Francken in Verviers verliep niet zonder slag of stoot. Hij kwam er zijn boek promoten, maar werd voor de ingang van het hotel, waar de lezing ging plaatsvinden, opgewacht door linkse betogers. Onder hen ook de burgemeester van Verviers, Muriel Targnion. Heel snel werd de sfeer gespannen, grimmig zelfs.

Foto: BART DEWAELE

Dat ze als burgemeester mee betoogde vond ze gerechtigd. “Het is normaal er spanning is tussen links en extreemrechts, gelukkig dat er spanning is”, klonk het toen. “Ik hoop dat de linkerzijde, die hier is om te betogen, enkel gebruikmaakt van democratische wapens, dat ze vredevol betogen en dat ze niet de wapens van die extremistische klootzakken zullen gebruiken. Anders zijn we niet beter dan zij.”

Tumult, opstootjes en schade aan de wagen van Francken

Het kwam tot enkele opstootjes en door het tumult voelde Francken zich genoodzaakt om de lezing te annuleren. Ook raakte zijn wagen beschadigd. Na het incidenten hekelde hij de aanwezigheid van de Targnion. Hij vond het onverantwoord dat de burgemeester “die moet instaan voor de veiligheid” mee op de barricades stond. “Laten we de rollen niet omkeren”, antwoordt PS-voorzitter Elio Di Rupo aan La Libre. “Het is normaal dat mensen betogen als Theo Francken komt. De burgemeester is verantwoordelijk voor de veiligheid, maar ze mag wel degelijk betogen.”

Online haat

De zegen van haar voorzitter heeft ze dus, maar de hoeveelheid online bagger die ze over zich heen heeft gekregen, zag ze niet aankomen. Naar eigen zeggen kreeg ze verwensingen, haatmails en zelfs doodsbedreigingen. “Dit alles… waarom?”, vraagt ze zich af bij Sudinfo. Het antwoord geeft ze zelf. “Omdat ik samen met mij vader heel pacifistisch heb deelgenomen aan een betoging om een opinie uit te drukken. Omdat ik Theo Francken niet verboden heb van komen, al had ik dat kunnen doen, want ik ben een grote voorstander van de vrije meningsuiting. Dat laatste omdat vrije meningsuiting een tweerichtingsverkeer is. (...) De grondwet laat toe dat ik betoog, zelfs al ben ik burgemeester”, aldus nog Targnion.