Karl Lagerfeld wordt in alle stilte gecremeerd: “Een begrafenis? Ik sterf nog liever”

Er komt geen publieke begrafenis of huldiging voor de overleden modeontwerper Karl Lagerfeld. Ook een graf komt er niet, Lagerfeld wordt op zijn eigen vraag gecremeerd.

Yves Saint Laurent kreeg in 2008 een groots afscheid, bijgewoond door toenmalige president Nicolas Sarkozy, zijn muze Catherine Deneuve en een rits grote namen uit de modewereld, zoals topmodellen Claudia Schiffer en Laetitia Casta, ontwerpers Christian Lacroix, John Galliano, Vivienne Westwood en Jean-Paul Gaultier. Lagerfeld koos bij leven al voor het tegenovergestelde.

“Een begrafenis? Ik sterf nog liever.” Lagerfeld had zijn laatste wens al duidelijk gemaakt in april vorig jaar, in een interview met het modeblad Numéro. Er komt enkel een intiem afscheidsmoment voor de modeontwerper die dinsdag op 85-jarige leeftijd overleed, met familie en vrienden, verklaarde een woordvoerder van Chanel, het modehuis waar hij 36 jaar creatief directeur was. Geen pers. “We respecteren de wens van Karl.”

Père Lachaise, het kerkhof in Parijs waar tal van beroemdheden begraven liggen, wordt niet de laatste rustplaats van Lagerfeld, want de ontwerper koos al bij leven voor crematie. “Ik haat het idee dat ik na mijn dood nog ruimte zou innemen”, zei hij daarover in 2012 in de documentaire Karl Lagerfeld se dessine van Loïc Prigent.

“Ik ben echt geen voorstander van herdenkingen. Je moet gewoon verdwijnen. Ik haat begrafenissen. Ik wil ze zelf al niet bijwonen, waarom zou ik anderen blootstellen aan zoiets verschrikkelijks. Bovendien ben ik niet religieus. Wanneer het voorbij is, is het voorbij”, aldus Lagerfeld, die duidelijk al had nagedacht over zijn levenseinde.

Fendi nam donderdag na de catwalkshow op de modeweek van Milaan, waarbij zijn laatste collectie voor het modehuis huis werd voorgesteld, afscheid met een videoboodschap. Of en op welke manier Chanel, dat op dinsdag 5 maart de laatste collectie van Lagerfeld zal voorstellen tijdens de Parijse modeweek, hommage zal brengen aan de ontwerper, is nog niet duidelijk.