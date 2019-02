Natuurbrand op Kalmthoutse heide: hectare grond brandt af

Kalmthout - Bij een heidebrand op de Kalmthoutse heide is vrijdag een hectare grond afgebrand. De politie onderzoekt de oorzaak.

“Het gaat om een gebied van zo’n honderd meter op honderd meter”, zegt commissaris Patrick De Smedt van de politiezone Grens.

Brandweer Zone Rand had de brand snel onder controle. Er vielen geen gewonden.

Over de oorzaak bestaat nog geen duidelijkheid. De politie is een onderzoek gestart.

Ondanks dat het nog vroeg op het jaar is, geldt op dit moment al code geel wat het risico op natuurbranden betreft. Dat is het tweede van vier niveaus en houdt in dat de brandweer extra waakzaam is.

“Bij het inschatten van het risico wordt rekening gehouden met bijvoorbeeld de droogte, maar ook met windsnelheden en de windrichting”, zegt Jessica De Boeck van Brandweer Zone Rand.