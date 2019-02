Huiszoeking op politiecommissariaat Brussel Zuid in onderzoek naar racistische commissaris

Brussel - De Algemene Inspectie is vanmorgen binnengevallen op het politiecommissariaat van Neerpede (Anderlecht). Tegen een commissaris van de hondenbrigade loopt een onderzoek naar racisme en antisemitisme. Het onderzoek kwam er na een klacht van enkele collega’s. Twee van hen zijn intussen zelf aangeklaagd voor racisme.

Het onderzoek tegen commissaris G.V. van de hondenbrigade begon negen maand geleden na een klacht door de Franstalige Ligue Belge contre l’antisémitisme.

De commissaris van de zone Brussel Zuid (Anderlecht/Sint-Gillis/Vorst) zou regelmatig homofobe en racistische uitspraken gedaan hebben, zo getuigden collega’s. Hij zou lachend het bestaan van de nazi-concentratie- en vernietigingskampen hebben ontkend en meermaals nazi-muziek hebben laten horen hebben.

De betrokken commissaris werd na een intern onderzoek tijdelijk overgeplaatst.

Burgemeester Eric Tomas (PS) van Anderlecht bevestigt dat een huiszoeking heeft plaatsgevonden maar onthoudt zich van ieder commentaar.

Ook het Brusselse parket zwijgt voorlopig.

Agentes geschorst

Het was alleszins niet het eerst racistische incident binnen de politiezone Brussel Zuid. In oktober werden ook al twee agentes van de hondenbrigade geschorst nadat een video was opgedoken waarin te horen was hoe de twee zich zouden te buiten gaan aan racistische uitspraken.

In de video, die door de agentes zelf zou gemaakt zijn terwijl ze patrouilleerden op het Anderlechtse Lemmensplein, zou te horen zijn hoe de twee mensen van allochtone origine uitmaken voor “ratten”.

Ook die twee agentes werden tijdelijk geschorst.

Opvallend is wel dat het net die twee agentes waren die samen met nog een aantal andere collega’s een klacht hadden ingediend tegen de ‘racistische’ commissaris.