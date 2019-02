Beklijvende getuigenissen over seksueel misbruik in Kerk: “Priester maakte me drie keer zwanger, en dwong me drie keer tot abortus”

Paus Franciscus overlegt dezer dagen in het Vaticaan met kerkleiders uit de hele wereld over de aanhoudende schandalen rond seksueel misbruik in de katholieke kerk. Tijdens die vier dagen durende conferentie kregen de paus en de 190 aanwezige bisschoppen vandaag een video te zien waarin vijf slachtoffers hun pijnlijke verhaal van misbruik en de daaropvolgende doofpotoperaties.

“Ik had seks met een priester toen ik 15 jaar oud was. Dat misbruik duurde 13 jaar, waarin ik drie keer zwanger werd. Telkens dwong hij me tot een abortus, enkel omdat hij geen condooms of anticonceptiemiddelen wilde gebruiken”, getuigde een anonieme Afrikaanse vrouw.

En Juan Carlos Cruz vertelde hoe hij behandeld werd als een leugenaar en een vijand van de Kerk toen hij zijn misbruik rapporteerde aan de kerkelijke autoriteiten. “Jullie zijn de helers van de ziel, maar sommigen onder jullie zijn moordenaars van de ziel, moordenaars van het geloof geworden”, sprak de Chileen de bisschoppen rechtstreeks toe.

De paus liet daarop een lijst met 21 “reflectiepunten” uitdelen, zoals de verplichting om een handboek te voorzien bij meldingen van seksueel misbruik. Maar dat gebaar werd door Peter Isely, zelf een slachtoffer en hoofd van de belangenvereniging ‘Ending Clergy Abuse’ weggelachen: “Op dit moment een handboek samenstellen is lachwekkend.” Veel slachtoffers noemen de conferentie dan ook een PR-oefening, een poging om het beschadigde imago van de katholieke kerk op te krikken.