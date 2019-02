Schlagerzanger Gus Backus (81) overleden

De Amerikaanse schlagerzanger Gus Backus, die het grootste deel van zijn leven in Duitsland woonde en zijn hits in het Duits zong, is donderdag na een slepende ziekte op 81-jarige leeftijd nabij München, overleden. Met hits als ‘Brauner Bär und weiße Taube’ (Bruine Beer en Witte Duif)’ en ‘Der Mann im Mond’ (De Man in de Maan) bereikte hij een miljoenenpubliek.

De zanger werd in 1937 in Long Island, New York, geboren als Donald Edgar Backus. In de States was hij lid van de groep Del-Vikings. In 1957 werd hij als lid van de US Air Force gestationeerd in Wiesbaden. Op een korte terugkeer naar de VS verbleef hij de rest van zijn levensjaren in Duitsland, waar hij succes oogstte als schlagerzanger met een vet Amerikaans accent. Hij zong ook liedjes van Elvis Presley, Paul Anka en andere crooners in het Duits.

Backus schopte het tevens tot filmacteur, maar van de 31 films waarin hij speelde, blijft enkel de Oostenrijkse komedie ‘Unsere tollen Tanten’ (Onze toffe tantes, 1961) in de herinnering omdat hij er het liedje ‘Suerkraut Polka’ (Zuurkoolpolka) ten berde bracht.

Backus stapte meermaals in een huwelijksboot en laat “verscheidene” kinderen na.