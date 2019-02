KRC Genk heeft niet alleen mentale schade opgelopen na de zware Europese pandoering tegen Slavia Praag van donderdagavond (1-4). Ook op fysiek vlak is de averij aanzienlijk.

Keeper Danny Vukovic hield een zware contusie zonder blijvende letsels over aan zijn stevige botsing met verdediger Dewaest. Bryan Heynen, die donderdag nog kotsmisselijk het veld moest verlaten, en Casper De Norre zijn allebei ziek. Net zoals bij Vukovic is hun optreden zondag in de topper tegen Antwerp zeer twijfelachtig.