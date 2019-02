VS willen tijdelijk nog 200 militairen in Syrië houden, mogelijk met Belgische luchtsteun

De Verenigde Staten willen tijdelijk nog 200 militairen op Syrisch grondgebied houden. Mogelijk krijgen ze Belgische luchtsteun.

Een gecoördineerd beheer met andere landen in het noordoosten van Syrië, eventueel met Belgische luchtsteun, is niet uit te sluiten. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken en Defensie Didier Reynders (MR) vrijdag verklaard na afloop van een ontmoeting met John Bolton, de nationale veiligheidsadviseur van VS-president Donald Trump, in het Witte Huis.

“Een stabilisering in het noordoosten van Syrië zou het ook mogelijk maken de detentie in kampen met buitenlandse jihadisten te stabiliseren en eventueel naar een internationale jurisdictie met vervolgingen in de regio te gaan”, aldus Reynders.