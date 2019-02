Lonen mogen maximaal 1,1 procent stijgen

De lonen mogen de komende twee jaar met maximaal 1,1 procent stijgen boven op de index. Dat is uit goede bron vernomen.

De lonen mogen dit en volgend jaar met maximaal 1,1 procent stijgen boven op de index. Dat blijkt uit nieuwe berekeningen door de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB), zo is vrijdag uit goede bron vernomen.

Het gaat voor alle duidelijkheid dus om een berekening, het is dus nog niet definitief.

LEES OOK. Stijgt uw loon automatisch 1,1%? Moet u opslag vragen aan uw baas? Wij beantwoorden de belangrijkste vragen (+)

Maandag onderhandelen de sociale partners over een nieuwe loonnorm. Dit overleg was in januari afgesprongen, omdat de vakbonden zich niet konden vinden in een loonnorm van 0,8 procent dit en volgend jaar. Maar nieuwe berekeningen door de CRB verhogen dus de maximale marge waarmee de lonen mogen stijgen met 0,3 procentpunt tot 1,1 procent.