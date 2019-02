Agenten maken gebruik van slimme techniek om jongetje uit sterke stroming te redden

Een elfjarig jongetje uit het noordoosten van China mag zich erg gelukkig prijzen met de ingreep van een viertal agenten. De tiener werd maar liefst twee kilometer meegesleurd door de sterke stroming van een rivier, tot de agenten met een slimme reddingsactie op de proppen kwamen. De vier mannen vormden prompt een menselijke ketting en konden hem zo al snel in veiligheid brengen.

Het incident dateert van 14 februari. Volgens lokale media zou de jongen in de rivier zijn gevallen toen hij aan de oever aan het spelen was. Hij werd na de reddingsactie meteen overgebracht naar het ziekenhuis, maar hield geen verwondingen over aan het incident.

