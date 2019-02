Japanse minister moet zich publiekelijk verontschuldigen omdat hij 3 minuten te laat was op vergadering

Yoshitaka Sakurada, de minister die verantwoordelijk is voor de Olympische en Paralympische Spelen in de Japanse hoofdstad Tokio in 2020, heeft zich donderdag publiekelijk verontschuldigd. De reden? Hij was drie minuten te laat voor een parlementaire sessie.

Parlementsleden van de oppositie noemden de vertraging van Japans minister Yoshitaka Sakurada een gebrek aan respect voor zijn functie. Daarom dwongen ze hem tot een publieke verontschuldiging.

Een overdreven reactie? Helemaal niet, vindt de oppositie, het was de druppel die de emmer deed overlopen. Sakurada staat immers al langer in het oog van de politieke storm.

Eind vorig jaar kwam de minister, die ook bevoegd is voor cyberveiligheid, onder vuur te liggen nadat hij had toegegeven nog nooit een computer te hebben gebruikt. Hij gaf toe dat hij het werk altijd had doorverwezen aan zijn ondergeschikten.

LEES OOK. Minister van Cybersecurity heeft nog nooit met pc gewerkt (en weet niet wat een USB-stick is)

Afgelopen week zei hij dan weer dat hij zich in de steek gelaten voelde door Olympische zwembelofte Rikako Ikee (18) omdat zij de diagnose van leukemie had gekregen en zich daardoor nu enkel kan focussen op haar herstel.

“Ze is een atlete van wie we hoge verwachtingen hadden. Ze had een gouden medaille kunnen winnen. Ik ben erg teleurgesteld”, zei de minister.

Nadat er heel wat kritiek was gekomen op die ongelukkige uitspraak, werd Sakurada ook toen gedwongen om zich te verontschuldigen.

Nog geschikt als minister?

De oppositie heeft dan ook al meermaals zijn ontslag gevraagd. Toen in een recente peiling gevraagd werd of hij wel geschikt is voor de baan, zei de overgrote meerderheid (65 procent) van niet.

Sakurada werd in oktober vorig jaar benoemd in zijn functie. Hij moet onder meer toezicht houden op voorbereidingen op het vlak van de cyberveiligheid voor de Olympische Spelen van 2020 in Tokio.