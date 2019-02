Massagraf met 3.500 lichamen ontdekt in voormalig ISIS-bolwerk

Net buiten Raqqa, de voormalige hoofdstad van het kalifaat van terreurgroep Islamitische Staat (ISIS), is pijnlijk duidelijk geworden hoe gruwelijk de oorlog er de voorbije jaren geweest is. Er werd een massagraf aangetroffen met meer dan 3.500 slachtoffers. “Naast nog een hoop individuele graven”, zegt Asaad Mohammad, een 56-jarige forensisch expert, in lokale media.

Raqqa werd door ISIS beschouwd als de hoofdstad van het kalifaat. Jarenlang werd er een bloederige oorlog gevoerd tussen de jihadisten en de troepen die de helemaal verwoeste stad wilden bevrijden. Die strijd lijkt nu stilaan ten einde - volgens de VS loopt de heerschappij van ISIS op haar einde - maar door de ontdekking van een gigantisch massagraf wordt duidelijk dat de erfenis van de terreurgroep er nog heel lang te zien zal zijn.

Net buiten de stad, in al-Fukheikha, werd het massagraf ontdekt onder een akker op een diepte van ongeveer 60 centimeter. “Het gaat om individuele graven, maar vooral ook een massagraf met een hoop mensen die door ISIS om het leven gebracht werden”, zegt Asaad Mohammad, een 56-jarige forensisch expert, in lokale media.

“Er liggen bij benadering 2.500 tot 3.000 lichamen, naast 900 tot 1.100 lichamen in individuele graven. In totaal dus minstens 3.500”, klinkt het. Veel van de lichamen zijn in bijzonder slechte staat, maar er zijn ook lijken waaraan nog duidelijk te zien is dat het om een menselijk skelet gaat.

De eerste lichamen, enkele tientallen, zijn intussen geborgen. In het noorden van Syrië werden nog zeker acht andere massagraven ontdekt.