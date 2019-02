Nog maar drie wedstrijden te gaan: dit is het resterende programma in de Jupiler Pro League

Met nog drie speeldagen te gaan is de strijd voor de plaatsen in en de startposities van Play-off 1 de laatste rechte lijn ingegaan. Hieronder vindt u het programma van de laatste drie speeldagen van de reguliere competitie in de Jupiler Pro League.

Het beloven nog drie spannende speeldagen te worden in 1A. Leider Racing Genk is al geplaatst en eerste achtervolger Club Brugge is al zo goed als zeker van hun plaats. Achter hen zijn er zes teams die realistisch gezien nog kans om zich te kwalificeren voor Play-off 1. Antwerp, Standard en STVV hebben elk 46 punten. Nummer zes Anderlecht heeft er 42, maar wordt op de hielen gezeten door AA Gent (41). Charleroi (38), KV Kortrijk (37) en zelfs Moeskroen (35) maken ook nog kans, maar lijken uitgeteld.

Speeldag 28

01/03/2019 20:30 Standard - Moeskroen-

02/03/2019 18:00 Charleroi - KRC Genk-

02/03/2019 20:00 KV Kortrijk - Cercle Brugge-

02/03/201920:00 KV Oostende - Waasland-Beveren-

02/03/2019 20:30 Club Brugge - Sint-Truiden-

03/03/2019 14:30 Zulte Waregem - KAA Gent-

03/03/2019 18:00 Sporting Lokeren - Anderlecht-

03/03/2019 20:00 Antwerp - Eupen-

Speeldag 29

10/03/201918:00 Waasland-Beveren - Zulte Waregem-

10/03/201918:00 Antwerp - Charleroi-

10/03/201918:00 Cercle Brugge - Standard-

10/03/201918:00 Eupen - Club Brugge-

10/03/201918:00 Moeskroen - Sint-Truiden-

10/03/201918:00 KRC Genk - Sporting Lokeren-

10/03/201918:00 KAA Gent - KV Oostende-

10/03/201918:00 Anderlecht - KV Kortrijk-

Speeldag 30

17/03/2019 18:00 Charleroi - Eupen-

17/03/2019 18:00 Sporting Lokeren - Cercle Brugge-

17/03/2019 18:00 Zulte Waregem - KRC Genk-

17/03/2019 18:00 KV Oostende - Anderlecht-

17/03/2019 18:00 KV Kortrijk - Antwerp-

17/03/2019 18:00 Standard - Waasland-Beveren-

17/03/2019 18:00 Club Brugge - Moeskroen-

17/03/2019 18:00 Sint-Truiden - KAA Gent