Vroeger dan gepland plots nog maar 90 kilometer per uur op de Ring, omdat “we borden vergeten afdekken zijn”

Kortrijk - Officieel zou de snelheidsbeperking van 90 kilometer per uur op de Kortrijkse Ring pas ingaan op 1 maart, maar dat is door een vergetelheid vervroegd. De borden werden al geplaatst, maar men vergat ze tijdelijk af te dekken.

Her en der langs de R8 rond Kortrijk duiken de komende dagen borden op met de snelheidsbeperking van 90 kilometer per uur. “Er moeten 115 borden vernieuwd worden. Alle borden zullen tegen dinsdag 26 februari geplaatst of aangepast zijn”, zegt Dirk Vanhuysse van Wegen en Verkeer.

Die snelheidsbeperking komt er op vraag van de stad en zou ingaan op 1 maart, zo zei minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts (N-VA) eerder. Maar omdat de borden leesbaar zijn voor het verkeer, treden ze nu al in werking. Niet de bedoeling dus. In de wandelgangen luidt dat Wegen en Verkeer de borden eigenlijk moest afdekken tot 1 maart. Aangezien dit blijkbaar niet gebeurde, moet er vanaf nu trager gereden worden. Overeenkomstig een ministerieel besluit is de snelheidsbeperking van kracht vanaf het moment van de plaatsing van de borden. Dit wil zeggen dat de borden die nu al geplaatst zijn, ook rechtsgeldig zijn en gevolgd moeten worden. Het is de federale politie die flitst.

Te veel conflictpunten

Op bepaalde stukken van de R8 mocht je tot dusver nog 120 km per uur rijden. “De R8 is echter bochtig en telt veel conflictpunten. Omwille van de verkeersveiligheid is een snelheidsverlaging naar 90 km een goede zaak”, aldus Kortrijks schepen en Vlaams volksvertegenwoordiger Axel Ronse (N-VA). Daarom ook dat de Kortrijkse gemeenteraad vorig jaar hierover een motie stemde en aan de minister overmaakte.