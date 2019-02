Moorsele / Wevelgem -

Genderneutraliteit is een actueel, maar zwaar thema. Geen probleem, vond Ivo Devos die er een toneelstuk over schreef. De acteurs? Jongeren van het zesde leerjaar tot het zesde middelbaar van Hoger Op Moorsele. De voorstelling is op 9 maart.