Vrouw uit Houthalen-Helchteren getuigt over foltering door echtgenoot

"Elke dag ben ik dankbaar dat ik nog leef." Het zijn woorden van de 34-jarige Wendy Sokolowski in een gesprek met TV Limburg. De Houthalense werd vorige zomer vijftig minuten lang op een beestachtige manier afgeranseld door haar ex-echtgenoot nadat ze overspel had gepleegd. Ze incasseerde tientallen vuistslagen en verschillende messteken. Negen dagen verbleef ze in een kunstmatig coma. De correctionele rechtbank in Hasselt veroordeelde de man vanmorgen tot een gevangenisstraf van acht jaar voor foltering.

De grote liefde tussen Wendy en haar Nederlandse man was al een tijdje uit. Hij keek ook amper nog naar hun kindje om.

In de zomer van 2018 brak de hel los. Haar man kwam thuis en vroeg was ze gedaan had. “Ik zei dat ik niets gedaan had”, zegt ze. Maar toen confronteerde hij haar met beelden waarop ze te zien was met een andere man. “Ik kon niet ontkennen dat we gekust hebben. Meer is er niet gebeurd”, zegt ze.

Daarop sloegen bij haar man alle stoppen door. “Hij begon me te boksen waar hij me raken kon en stak me met een mes.”

26 vuistslagen

Als een bezetene ging hij te keer. De vrouw was acht keren met een mes gestoken, incasseerde 26 vuistslagen, werd vier keren gestampt en zeven keren met de vlakke hand geslagen. Het duurde bijna vijftig minuten lang, zo wees het onderzoek uit. Het slachtoffer kon geen kant op en kon ook niet naar haar huilend dochtertje gaan.

Volgens de wetsarts waren de steken potentieel dodelijk. “Ik bloedde hevig. Toen ik naar het terras vluchtte, trok hij me weer naar binnen en gingen de folteringen door. Ik dacht dat ik dood ging”, vertelt Wendy.

In het ziekenhuis kon ze gered worden door een spoedoperatie. Wat ze had veel bloed verloren.

Niet de eerste keer

De Hasseltse correctionele rechtbank heeft vrijdag de 38-jarige Noventa A., een man uit Curaçao, veroordeeld tot 8 jaar cel voor de foltering van zijn 34-jarige echtgenote.

Aanvankelijk stond de man, die al een verleden had van partnergeweld, terecht voor moordpoging, maar de rechtbank heeft de feiten geherkwalificeerd naar foltering. Het openbare ministerie had 15 jaar cel gevorderd voor moordpoging, maar beklaagde betwistte de intentie tot doden en de voorbedachtheid.

De feiten op zich kon hij niet ontkennen. Want de camera die hij in een klok had verstopt om het overspel te registreren, legde ook de folteringen vast.