Ruzie tussen Romafamilies: woonwagen in brand gestoken na ‘verboden liefdesaffaire’

Zele - Drie Romamannen staan terecht voor het in brand steken van de woonwagen van een rivaliserende familie in Zele. De aanleiding was een ‘verboden’ liefdesaffaire tussen een jongen en een meisje van beide families.

Johannes W. (30) wond er op 23 oktober van 2015 geen doekjes om: “Geef mijn dochter terug, of ik steek jullie woonwagen in brand”. Geen loze woorden, want nog diezelfde middag steeg er een grote zwarte rookpluim op boven een woonwagenpark in Zele. Daar woonde de Romafamilie M., waar Johannes W., die deel uitmaakt van een andere, rivaliserende Romafamilie uit het Gentse, openlijk mee in conflict lag. De reden: het nakende huwelijk van zijn dochter met een jongen van de familie M. Toen een ultieme poging om het meisje terug te halen uit het kamp van haar aanstaande echtgenoot mislukte, overgoot hij het interieur van één van hun woonwagens met benzine, trok een spoor naar buiten en knipte vervolgens zijn aansteker aan. “Ik kon gelukkig nog net op tijd twee kinderen uit de stacaravan halen”, getuigde een meisje van de familie M. “Anders waren die in de brand gebleven. De mannen dreigden er ook mee om mij in brand te steken, als hun dochter tegen 's avonds niet thuis zou zijn.”

Weggevlucht

Na de brandstichting, die de woonwagen volledig vernielde, vluchtte Johannes W. samen met enkele andere familieleden en vrienden weg. Een paar dagen later werd hij samen met zijn broer Raoul W. (21) en Gaspar M. (29) opgepakt. Tijdens het proces van de drie mannen in de correctionele rechtbank van Dendermonde eiste het openbaar ministerie twee jaar cel voor Johannes W. De andere twee, die verdacht worden van medeplichtigheid aan de feiten, riskeren elk een jaar cel.

Zowel Johannes W. als Gaspar M. lieten verstek gaan voor hun proces. Raan Colman, de raadsman van Raoul W., vroeg voor zijn cliënt de vrijspraak. Volgens de advocaat is het immers niet bewezen dat hij aanwezig was tijdens de bewuste feiten. “Zijn telefoon werd niet gecapteerd aan het woonwagenpark op het moment van de brandstichting. Bovendien zijn de verklaringen van het slachtoffer niet samenhangend”, vertelt de advocaat.

Vonnis volgende maand.