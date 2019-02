Verschillende verdachten opgepakt voor voertuigbranden in Mechelen

Mechelen - In het onderzoek naar de brandstichting aan vijf voertuigen in Mechelen de voorbije week zijn verschillende verdachten opgepakt en al voorgeleid. Dat meldt de Mechelse afdeling van het parket van Antwerpen. Meer details wil het parket voorlopig niet kwijt.

In enkele dagen tijd werden in Mechelen drie politiecombi’s en bestelwagens van Fluvius en van de stad in brand gestoken. Verschillende voertuigen brandden volledig uit. Er waren telkens ernstige aanwijzingen van brandstichting.

Burgemeester Bart Somers (Open Vld) is alvast opgetogen met de arrestaties. “De criminelen hebben voor ongerustheid gezorgd in Mechelen-Zuid en hebben veel schade aangericht”, zegt hij. “Dankzij het intense onderzoek van onze politiemensen werden reeds enkele verdachten voor de onderzoeksrechter geleid. Door deze individuen op te sluiten in de gevangenis wordt er een duidelijk signaal gegeven. Wij tolereren zulke daden niet in Mechelen.”

Dinsdagavond nog weden twee bestelwagens uitgebrand in Mechelen-Zuid, dit keer op de parking van de Mercedes-garage. Het ging om bestelwagens van de lokale politie Brussel Hoofdstad, die dinsdagmiddag op de parking waren gezet.