Jan Ceulemans en Paul Van Himst warmen op voor de topper: “Anderlecht is niet meer beter dan Club Brugge”

“Zie maar op tv: geen énkele ploeg speelt met drie man achterin.” Polle Gazon is niet zot van tactiek. “Een aanvaller moet naar de goal en niet naar het cornervlagske gaan.” De Caje weet hoe te scoren. En het enige wat de anderen moeten doen, is de bal aan Kums geven. En Verschaeren is de Vanaken van Anderlecht. Breng op de vooravond van de clasico met Paul Van Himst (75) en Jan Ceulemans (62) 137 jaar paars-wit en blauw-zwart bloed samen en de voetbalwijsheden vliegen je om de oren.