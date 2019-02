Evergem -

Noël De Pau kreeg woensdagavond vlak voor sluitingstijd ongewenst bezoek over de vloer in zijn frituur 't Riemse Frietpotje.

“Het is de eerste keer in zesendertig jaar dat ik zoiets meemaak, maar ik laat me mijn broodwinning niet afnemen”, zegt hij.