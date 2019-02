Overvallers slaan zaakvoerder in elkaar, politie kan één man oppakken

Lede / Erpe-Mere - Twee mannen hebben woensdag de 50-jarige zaakvoerder van de firma Keldor overvallen. Ze sloegen hem in elkaar, waarna ze vluchtten met een auto. De politie kon één verdachte oppakken.

Woensdag rond 16.30 uur stond de zaakvoerder in zijn magazijn aan de Spoorstraat, dat zich vlak naast de overweg Broeder de Saedeleerstraat bevindt. Keldor is een groothandel in tuinbeelden en decoratiefiguren, met export naar onder meer Frankrijk en Spanje.

“De twee mannen spraken Hollands. Ze deden zich voor als klanten. Omdat ze de catalogus vroegen, ging ik met hen naar mijn bureau. Plots eisten ze geld. Toen ik daar niet op inging, begon één van hen op mij te slaan.”

Behoorlijk hard: de man hield er een open wonde aan het oog aan over, net als letsels op de rug en een vuistdikke buil. “Drie uur hebben ze mij 's avonds in het ASZ onderzocht”, klinkt het. “Om na te gaan of ik geen breuken had opgelopen, maar ook of ik mij nog alles kon herinneren. Ik was immers enkele ogenblikken het bewustzijn verloren. Daardoor was ik op de oprit gestruikeld.”

Op het geharrewar dat na de vechtpartij volgde, belde een buurvrouw de politie. De daders vluchtten zonder buit met hun wagen. Het is niet duidelijk of er bij die vlucht één dan wel twee auto's gebruikt werden.

Tattoos

In elk geval kon de politie van Erpe-Mere/Lede na een intensieve zoekactie een voertuig onderscheppen aan de Oudenaardsesteenweg in Erpe. In die auto zat volgens de politie één man en die werd meteen opgepakt en voorgeleid. Volgens de zaakvoerder ging het om één man van Belgische en één van vreemde origine. “Eén van hen stond ook vol tattoos.”

Donderdagmorgen hield de politie een huiszoeking bij de zaakvoerder van Keldor. “De dader had verklaard dat ik hen met een mes zou bedreigd hebben en dat ze zich verweerd hadden. Maar dat klopt absoluut niet.”

Het onderzoek naar de overval is volop aan de gang. Groothandel Feldor bestaat 31 jaar. De zaakvoerder kocht het magazijn destijds van een Leedse aannemer.