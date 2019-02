Aaron (11) verliest strijd tegen hersentumor:“Hij bleef al die jaren positief. Altijd”

Leefschool De Akkerwinde in Zuienkerke heeft een boom geplant en een bank geïnstalleerd op de speelplaats ter nagedachtenis van Aaron Dobbels. De elfjarige leerling overleed een week geleden aan een hersentumor. Vandaag zaterdag nemen familie en vrienden afscheid van hem. Onder hen Koen Crucke, een idool van Aaron.

Zijn familie wil het geen begrafenis noemen. Wel een viering om te eren wie Aaron was: grappig, zorgzaam, verantwoordelijk. De afscheidsdienst voor de jongen vindt plaats in Duinse Polders in Blankenberge ...