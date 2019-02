Grootste Nutella-fabriek hervat productie na ‘kwaliteitsproblemen’

Goed nieuws voor de fans van Nutella op hun boterham. De grootste fabriek ter wereld herneemt de productie maandag. De fabriek was gesloten wegens ‘kwaliteitsproblemen’;

De grootste Nutella-fabriek ter wereld, gevestigd in het Normandische Villers-Ecalles, heropent maandag. Dat heeft Ferrero France zopas bekendgemaakt.

Ferrero legde de fabriek dinsdag “uit voorzorg” stil vanwege een kwalititeitsprobleem. Wat er precies aan de hand is, wil men niet zeggen.

Onderzoek sindsdien toonde aan dat er geen enkel in de fabriek opgeslagen afgewerkt product een risico vormt voor de gezondheid, of voor de consument minderwaardig van kwaliteit is, zegt de groep vrijdag. Daarom is beslist maandagmorgen opnieuw op te starten.

De fabriek in Normandië was dinsdag rond 18 uur stilgelegd. De Italiaanse groep Ferrero nam die beslissing uit voorzorg. Bij testen bleken er problemen te zijn met de kwaliteit van de chocopasta van Nutella en van de chocoladerepen van Kinder Bueno.

Met reeds verkochte potten chocopasta en andere chocoladeproducten van Ferrero zou er niets mis zijn.

De fabriek van Villers-Écalles is de grootste Nutella-fabriek ter wereld. Normaal worden er 600.000 potten per dag geproduceerd, een kwart van de wereldproductie.

Maar nergens is de bevoorrading in het gedrang gekomen door de tijdelijke productiestop.