Zinho Vanheusden (19) blinkt alweer uit bij Standard, maar Roberto Martinez lijkt voorlopig nog niet geneigd hem op te roepen voor de Rode Duivels

De nog maar 19-jarige Zinho Vanheusden behoort week na week bij de sterkhouders bij Standard. Op AA Gent was de centrale verdediger weer alomtegenwoordig: voorzet na voorzet haalde hij weg, en hij zette nog mee de tegenaanval op ook. Maar bondscoach Roberto Martinez lijkt voorlopig nog niet geneigd het jonge talent op te roepen, zei hij in een gesprek met Eleven Sports.

“Hij is zonder twijfel een speler met een grote toekomst bij de Rode Duivels”, aldus Martinez. Toch lijkt de Spanjaard nog niet van plan Vanheusden al op te roepen voor de kwalificatiematchen tegen Rusland en Cyprus in maart. “We moeten Vanheusden de tijd en de kans geven om zich verder te ontwikkelen. We mogen hem vooral niet in een moeilijke positie brengen”, vindt Martinez.

Enkele maanden geleden zei Martinez al dat hij drie jonge spelers van bij de U21 zou kunnen oproepen voor de Rode Duivels, maar dat bewust niet doet. De nationale beloftenploeg kon zich namelijk voor het eerst in twaalf jaar nog eens plaatsen voor het EK U21. “Ze moeten zich voorbereiden op dat EK. Daar kunnen we ook spelers beoordelen en zien of ze in de A-kern thuishoren”, vertelde de bondscoach toen aan onze krant.