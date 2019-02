Gent, Internationale successen, 350 leden en zelfs een wachtlijst, maar toch heeft grootste frisbeeclub van het land geen eigen terrein

De Gentse frisbeeclub Gentle moet noodgedwongen trainen op sportvelden, verspreid over de hele stad. Foto: IF

Gent - De Gentse frisbeeclub ­Gentle telt 350 leden en speelt mee op internationaal niveau maar heeft geen eigen terreinen of lokalen. De Stad Gent onderzoekt of voor de club een nieuw terrein kan worden aangelegd in Sint-Amandsberg.

350 leden met een wachtlijst, 9 teams van mannen, vrouwen, gemengd en jeugd, 19 nationale overwinningen. Gentle is niet alleen de grootste maar met voorsprong ook de belangrijkste frisbeeclub van ons land.

Alleen jammer dat hij geen eigen terrein heeft. “Nu trainen wij vier dagen per week op velden in Sint-Amandsberg, het Jan Yoensplein en de Blaarmeersen”, zegt Eliot Guarini, communicatieverantwoordelijke van Gentle. “Op de Blaarmeersen schakelen wij naar gelang van de beschikbaarheid over van een veld waarop voetbal wordt gespeeld, naar een rugby- of lacrosseveld.”

In een frisbeewedstrijd strijden twee teams van zeven tegen elkaar. Ze moeten proberen al gooiend de schijf naar het eindvak van de tegenstander te brengen. Het spel lijkt op rugby en wordt gespeeld op een terrein van gras of zand dat even lang is als een voetbalveld maar smaller.

“Frisbee is vooral populair in steden met veel studenten zoals Gent”, zegt Guarini. “We hebben echter geen lokaal. Bij het internationaal toernooi dat we jaarlijks organiseren op de Blaarmeersen, moeten we de hele dag materiaal aanslepen uit verhuisboxen die we aan de Dampoort huren.”

In de commissie Cultuur van de gemeenteraad liet schepen van Sport Sofie Bracke (Open VLD) weten dat de Stad onderzoekt of in de Hogeweg in Sint-Amandsberg een terrein kan worden aangelegd, naast dat van korfbalclub Ganda. “Met kunstgras en verlichting kan dat ten vroegste in 2020.”