Verschillende verdachten opgepakt voor brandstichtingen in Mechelen

Maasmechelen / Mechelen - Er is een doorbraak in de reeks brandstichtingen van de voorbije week in Mechelen-Zuid. De politie viel de voorbije dagen op verschillende plaatsen binnen en pakte ook verscheidene mensen op. Een aantal mensen is ondertussen ook aangehouden door de onderzoeksrechter. Omdat het onderzoek nog volop lopende is, blijft het parket voorlopig karig met informatie.

De voorbije week zette de politie heel wat middelen in om de reeks van brandstichtingen te proberen oplossen. Vijftien rechercheurs werkten bijna de klok rond in het onderzoek. Het onderzoek verliep in nauw overleg met het parket en de Mechelse onderzoeksrechter Theo Byl. “Ik kan bevestigen dat er ondertussen verscheidene mensen zijn opgepakt en zelfs aangehouden”, zegt Lieselotte Claessens van het Antwerpse parket, afdeling Mechelen.

De voorbije week werden er vier branden gesticht. In de Reinheidstraat en Abeelstraat in Mechelen werd telkens een bestelwagen in brand gestoken. Begin deze week werden ook voertuigen van politiezone Brussel-Hoofdstad-Elsene in brand gestoken op de parking van de Mercedes-garage op de Brusselsesteenweg. Ondertussen raakte ook bekend dat er in de buurt van de Mahatma Gandhiwijk een bushokje werd vernield met een brandbom. Feiten die zich vorig weekend afspeelden.

De brandstichtingen werden allemaal afzonderlijk onderzocht. De speurders trachten nu uit te zoeken of er een link is en of sommige verdachten betrokken waren bij verschillende brandstichtingen. “Omdat het onderzoek nog volop lopende is, zullen we vermoedelijk pas begin volgende week met meer details naar buiten komen”, aldus nog Claessens.