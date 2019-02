Jogger Marc redt vrouw uit vaart: “Ik heb altijd al eens iemand uit het kanaal willen halen”

Turnhout / Beerse -

Christine Horemans (52) uit Beerse dankt haar leven aan een dompelbad. Dat beweert althans haar redder Marc Clasen. “Omdat ik elke ochtend in een dompelbad in mijn tuin stap, ben ik gewend aan koud water. Toen ik zag dat die vrouw in de vaart was terechtgekomen, heb ik niet geaarzeld.”