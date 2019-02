“Hij ging me met een moersleutel te lijf”

Luciën Teska moet nog een tijdje in het ziekenhuis recupereren. Op de achtergrond staat zijn vrouw Carine Lieben. Foto: Chris Nelis

Genk - In de wijk Wennel, aan de rand van de Hasseltweg in Genk, is een geval van verkeersagressie danig uit de hand gelopen. Luciën Teska, een van de betrokkenen, zou bij het ontwijken van een slag met een moersleutel ongelukkig ten val zijn gekomen en daarbij zijn heup gebroken hebben. “Ik ben op zijn minst zes weken uitgeteld”, zucht Teska vanop zijn ziekenhuisbed.

Het incident dateert al van afgelopen woensdag, maar raakte vrijdag pas bekend. “Ik kwam van de Hasseltweg en reed met mijn wagen de Wennel in”, doet Luciën Teska zijn verhaal. “Ik had aan mijn kant geen geparkeerde wagens, waardoor ik voorrang had. Maar de wagen die van de andere kant kwam, reed ook door, waardoor we tegenover elkaar stonden en alles klem zat. Al snel stonder er verschillende wagens achter mij.”

“Die andere bestuurder – een vijftiger – deed teken dat ik over de stoep moest rijden”, vervolgt Luciën. “Maar dat ging ik zeker niet doen. Dat is niet alleen onveilig, maar wij stonden wel aan de vrije kant. Als er iemand moest wijken, dan was hij het.”

Evenwicht verloren

Luciën en de andere bestuurder stapten allebei uit hun wagen. “Toen pas zag ik dat hij een grote moersleutel in zijn handen had. Hij haalde er meteen mee uit. Gelukkig kon ik de slag ontwijken, maar ik verloor daardoor wel mijn evenwicht. Ik kwam terecht op de rand van de stoep. Rechtstaan lukte niet meer. Toen wist ik dat er iets grondig mis was. De man trapte nog eens naar mij en hij spuwde ook nog eens na.”

Op dat ogenblik arriveerde echtgenote Carine Lieben. “Ik kwam met de auto van mijn werk en reed naar huis”, zegt ze. “Eerst dacht ik aan een ongeval, ik kon de situatie nog niet goed vatten. En al helemaal niet toen ik hem zag spuwen op mijn man. Hij wilde nog een keer uithalen. Gelukkig heb ik die slag kunnen afblokken. De man riep naar mij dat het geen ongeval was. Hij werd heel boos toen ik meteen daarop de politie belde.”

Nieuwe opdoffer

Lucien Teska werd naar het ziekenhuis gebracht. Daar kreeg hij het verdikt: een gebroken heup. “De artsen hebben via een snede in mijn dij allerlei platen en schroeven gezet waarmee ze mijn heup rechthouden. Ik ben zeker zes weken uitgeteld. De kans om een klacht in te dienen heb nog niet gekregen. Maar ik ben blij dat mijn vrouw de politie er heeft bijgehaald. Naar het bureau gaan zal mij niet lukken. De politie heeft al laten weten dat ze naar mijn thuis komen.”

Voor Teska en zijn echtgenote is dit een nieuwe opdoffer, nadat hij eerder te horen kreeg dat hij kampt met darmkanker. “Net nu het allemaal de goede kant aan het uitgaan was, moet dit gebeuren...”