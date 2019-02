Belgische fotograaf Benoît Debie wint César

Brussel - De Belg Benoît Debie heeft vrijdag in Parijs de César gewonnen voor de beste fotografie voor zijn werk in de film “Les Frères Sisters” van Jacques Audiard.

De Luikse “director of photography” of cameraregisseur was voor de eerste keer genomineerd voor een César, en hij verzilvert die nominatie met zijn eerste samenwerking met Jacques Audiard. Die laatste won al twee keer de César voor beste regisseur, en is ook nu opnieuw genomineerd in die categorie.

“Les Frères Sisters” won vrijdag overigens ook de César voor het beste geluid.

De César voor de beste documentaire ging naar het Belgische “Ni juge, ni soumise” van Jean Libon en Yves Hinant.