Bart Smit verdwijnt uit straatbeeld

Het Belgische speelgoedwinkelmerk Maxi Toys neemt de speelgoedketen Bart Smit over. De bestaande winkels blijven open, maar veranderen van naam in Maxi Toys.

Het gaat om 39 Belgische winkels die onderdeel waren van het failliete Nederlandse Intertoys Hoeveel geld er met de deal is gemoeid, is niet naar buiten gebracht.

Intertoys vroeg ruim een week geleden uitstel van betaling aan en eerder deze week werd het faillissement uitgesproken. In België was Intertoys toen al in een vergevorderd stadium met de verkoop van de Bart Smit-activiteiten, waar circa 200 mensen werken.

Maxi Toys is een pak groter. Bij de keten werken zo’n 1.100 werknemers. Het hoofdkantoor ligt in Houdeng-Goegnies in Henegouwen. Alain Hellebaut, CEO van Maxi Toys spreekt van een ‘win-win-situatie’.

‘Dankzij deze overname kunnen wij met Maxi Toys in België een nationale dekking realiseren en op alle vlakken even performant worden, in Vlaanderen, Wallonië en Brussel. Voor Bart Smit betekent het niet enkel de continuïteit van de winkels en de handhaving van vele jobs, maar vooral ook een nieuwe en hoopvolle toekomst’.

Zelfde holding

Door de overnamen komen de winkels van Maxi Toys en Bart Smit weer in dezelfde holding terecht. Vroeger maakte Intertoys (en dus Bart Smit) deel uit van het Nederlandse winkelconcern Blokker Holding. De keten met 170 winkels in Frankrijk, België, Zwitserland en Luxemburg werd in januari overgenomen door de Portugese investeringsmaatschappij Green Swan, die vorig jaar ook de Spaanse en Portugese activiteiten van het Amerikaanse merk Toys ‘R’ Us kocht.