Gent -

“Een tempel die niets meer is dan vloekende stenen.” Dat vond Maurice Maeterlinck, de Gentse Nobelprijswinnaar literatuur, over de Sint-Annakerk waar hij in zijn jeugd veel uren doorbracht. Een opgroeiend kind naar zo’n lelijke kerk zenden, noem­­­de hij “een misdaad”.