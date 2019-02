25 jaar nadat ze de penis van haar man afsneed heeft Lorena Bobbit één duidelijke boodschap voor vrouwen

Na meer dan een kwarteeuw is Amerika weer helemaal in de ban van Lorena Bobbitt. De vrouw werd in 1993 wereldberoemd nadat ze de penis van haar man had afgesneden en weg­gegooid. In een nieuwe documentaire maakt Lorena duidelijk dat ze dat deed omdat ze door haar ex jarenlang werd mishandeld. En ze hoopt nu vooral dat er “eindelijk méér begrip komt” voor slachtoffers van huiselijk geweld.