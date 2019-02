Geen geld voor combi’s maar federale politie koopt wel voor 25 miljoen euro dure limousines

De federale politie koopt 49 gepantserde luxeberlines van de Mercedes S-klasse. Kostprijs: 25 miljoen euro, gespreid over zeven jaar, zeggen de politiebonden. Het onbegrip bij de bonden is groot. “Het is ellende troef. Onlangs moesten speurders per trein naar een huis­zoeking omdat er geen combi’s waren. Met het geld van die 49 limo’s hadden ze 350 broodnodige combi’s kunnen ­kopen.”

Begin vorige maand stuurde de Luikse firma Carat Duchatelet trots een persbericht de wereld in na het binnenhalen van een groot contract. Zeven jaar lang zal het bedrijf per jaar zeven gepantserde Mercedessen van de S-klasse leveren aan de federale politie. In totaal 49 voertuigen dus, die elk tussen de 400.000 en 500.000 euro kosten.

Voor de rest is het contract een goed bewaard geheim. Meer details wil de federale politie absoluut niet vrij­geven. Al drie weken dringen de politiebonden aan op meer uitleg. “Maar antwoorden krijgen we niet”, zegt Joery Dehaes van politievakbond ACV. “De politiechefs vinden het dossier niet meteen. Ze kunnen ons evenmin een risicoanalyse voorleggen of een goedkeuring van de inspecteur financiën. Bovendien zijn de procedures niet gevolgd: men is ‘vergeten’ de bonden in te lichten. In deze zaak lijkt niet veel te kloppen.”

Zo goed als failliet

De vakbondsman ging zelf op zoek naar meer details “Nu zijn al zes voertuigen besteld, vernam ik. Eén ervan kost 560.000 euro, heeft witlederen zetels en vele andere absolute luxe-opties. Een tweede auto zou 400.000 euro kosten. Van de rest weten we het nog niet”, zegt Dehaes.

De auto’s zijn bestemd voor de Speciale Eenheden én voor de Dienst Protectie die buitenlandse staatshoofden en regeringsleiders beveiligt. “Voor de ritjes van de staatshoofden van de luchthaven naar het centrum van Brussel, en zo. Allemaal goed en wel, maar 49 limo’s? Dat is behoorlijk massaal. Vooral omdat de federale politie zo goed als failliet is. Als we balpennen willen aankopen, duurt dat maanden. Uniformbroeken idem dito. Computers voor broodnodig onderzoek? Dat duurt nog veel langer en we krijgen er nooit vijftig per keer. Er is voor niks nog geld. Onlangs moesten speurders uit Veurne per trein naar een huiszoeking in Brussel, in een zaak van mensenhandel. Het enige voertuig waarover ze beschikten, kon niet meer op slot en dus lieten ze het in de garage.”

Stokoud en versleten

De vakbonden vinden deze aankoop onbegrijpelijk. “De limo’s zullen volgens onze ­eigen berekeningen en volgens wat de firma beweert zo’n 25 miljoen euro kosten. Met dat geld hadden we 350 combi’s kunnen aanschaffen. Want die zijn hard nodig. De stokoude en versleten voertuigen van de ­federale politie mogen – als ze nog rijden – vaak de lage-emissiezones niet in.”

Op een nieuwjaarsreceptie riep commissaris-generaal Marc De Mesmaeker de CD&V-ministers Geens (Justitie) en De Crem (Binnenlandse Zaken en Veiligheid) op om meer te investeren in de federale politie. “Hij heeft gelijk. Maar als je dan ziet hoe het beetje geld dat we nog hebben, verkwanseld wordt aan luxewagens, kun je toch veel vragen stellen bij de prioriteiten en kerntaken van de federale politie. Dit is een knotsgekke aankoop.”

Bij de federale politie wil men weinig kwijt. De woordvoerder wil niet bevestigen dat het over 49 wagens gaat en ook niet dat met het contract rond de 25 miljoen gemoeid is. Na enig aandringen wordt alleen dit gezegd: “Die luxewagens zijn broodnodig voor het escorteren van bewindsvoerders. We vinden dit geen zottigheid.”

Het kabinet van minister De Crem merkt voorts op dat dit nog een dossier is van de vorige minister, Jan Jambon (N-VA). “Wij gaan ons dan ook niet uitlaten over de nuttigheid van deze investering. Maar tegen ons heeft de federale politie alvast gezegd dat het dossier correct verlopen is.”